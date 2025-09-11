Inaugurato in Cina il ponte strallato più lungo del mondo | FOTO

La Cina ha inaugurato il ponte sospeso “strallato” più lungo al mondo, situato nella provincia orientale di Jiangsu e collegante le città di Changzhou e Taizhou, secondo quanto riportato dai media statali. Il ponte Changtai, che attraversa il fiume Yangzi, si estende per 10,3 km e presenta una campata principale di 1.208 metri. Si tratta del primo attraversamento del fiume in cui convive sulla stessa struttura un’autostrada, una strada ordinaria e una ferrovia.

Le autorità sottolineano che la costruzione, durata 5 anni e realizzata con numerose tecniche innovative, favorirà lo sviluppo regionale e rafforzerà i collegamenti all’interno del delta del Yangtze. Una delle caratteristiche più originali del ponte è il piano inferiore asimmetrico: su un lato corre una ferrovia progettata per velocità fino a 200 km/h, mentre sull’altro si sviluppa una strada, segnando la prima volta in cui un layout di traffico affiancato viene adottato su un ponte di grande campata.

Secondo la televisione di stato CCTV, lungo i circa 3mila km principali del fiume Yangzi esistono attualmente circa 150 ponti. La Cina punta a incrementarne il numero fino a 240 entro il 2035, raggiungendo una media di un ponte ogni dodici chilometri.