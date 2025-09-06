Incendi: 57.264 interventi dei Vigili del Fuoco dal 15 giugno, 2.084 nell’ultima settimana

Dal 15 giugno al 5 settembre sono stati 57.264 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 5.976 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nell’ultima settimana invece sono stati svolti 2.084 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i Vigili del Fuoco hanno effettuato 706 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (322), la Calabria (267) e il Lazio (237).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 30 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 2.571 ore di lavoro.