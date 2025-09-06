Incendi Abruzzo, fiamme vicino al Parco della Maiella: elicotteri in azione | FOTO

Sono in corso le operazioni di spegnimento di un incendio che si è sviluppato ad Abbateggio, nel Pescarese. Il rogo, divampato in un’area boschiva, interessa sterpaglie e vegetazione agricola. Sul posto sono attive sette squadre della Protezione Civile e due dei Vigili del Fuoco. A causa della criticità della situazione, è operativo l’elicottero regionale “Lince Rossa” ed è in arrivo l’elicottero “Cochise” dei Vigili del Fuoco. Vista la vicinanza al versante del Parco Nazionale della Maiella, si lavora per contenere e spegnere le fiamme nel più breve tempo possibile.