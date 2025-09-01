Incendi Algeria, 48 roghi in 24 ore: operazioni complicate dal vento, evacuazioni nella provincia di Jijel

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore l’Algeria è stata colpita da 48 incendi che hanno interessato boschi e macchia mediterranea, costringendo all’evacuazione di numerose famiglie, in particolare nella provincia costiera di Jijel. Secondo il bilancio ufficiale diffuso questa mattina, 38 roghi sono stati completamente spenti, 4 sono sotto controllo mentre 6 risultano ancora attivi, con le squadre di soccorso impegnate nelle operazioni di spegnimento. Le operazioni sono rese complesse dai venti caldi di scirocco e dalla comparsa di nuovi focolai durante le ore notturne, quando la flotta aerea non può intervenire. Gli incendi hanno colpito diverse regioni del Paese: a Est Béjaïa, Jijel, Sétif, Annaba, Guelma, El Tarf, Khenchela e Souk Ahras; al Centro Blida, Tizi Ouzou, Boumerdès e Tipaza; a Ovest Chlef e Tissemsilt.