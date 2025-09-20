Incendi boschivi: 62.136 interventi dei Vigili del Fuoco dal 15 giugno, 2.343 nell’ultima settimana

Dal 15 giugno al 19 settembre sono stati 62.136 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 8.278 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.797 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 21.752 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme. Nell’ultima settimana, dal 13 al 19 settembre, invece sono stati svolti 2.343 dalle squadre del Corpo nazionale. Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 622 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Puglia (421), la Calabria (358) e la Campania (218).

Sempre nell’ultima settimana sono stati 29 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 2.744 ore di lavoro.