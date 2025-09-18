Incendi e clima, allarme salute: le previsioni da brividi entro il 2100

L’esposizione al fumo degli incendi boschivi rappresenta una delle minacce sanitarie più sottovalutate. Due nuovi studi pubblicati su Nature delineano un futuro allarmante: il fumo degli incendi potrebbe essere responsabile di oltre 70.000 morti premature ogni anno negli Stati Uniti, mentre a livello globale il bilancio salirebbe fino a 1,4 milioni di vittime annuali entro la fine del secolo. Negli ultimi decenni l’attività incendiaria è aumentata in modo considerevole, un fenomeno strettamente collegato al riscaldamento globale di origine antropica. Temperature più elevate, siccità più frequenti e prolungate e ondate di calore estreme rendono i boschi più vulnerabili al fuoco.

Questo incremento di incendi si traduce in un peggioramento della qualità dell’aria: il fumo rilascia enormi quantità di particolato fine (PM2.5), particelle con diametro inferiore a 2,5 micrometri che penetrano in profondità nei polmoni e nel sistema circolatorio, causando gravi effetti sulla salute.

Lo studio sugli Stati Uniti: un bilancio sanitario ed economico drammatico

Il primo studio, condotto da Minghao Qiu, Marshall Burke e colleghi, ha utilizzato un insieme di modelli statistici e di machine learning, allenati su dati osservativi delle emissioni da incendi tra il 2001 e il 2021. Integrando questi dati con i registri di mortalità statunitensi (2006–2019), i ricercatori hanno stimato l’impatto futuro del fumo da incendi sulle morti premature.

Secondo le proiezioni, entro il 2050 sotto lo scenario ad alte emissioni (SSP 3-7.0), il PM2.5 proveniente dagli incendi potrebbe causare 71.420 morti premature all’anno, con un aumento del 73% rispetto alla media 2011–2020. Il dato cumulativo stimato tra il 2026 e il 2055 raggiunge 1,9 milioni di vittime, con la California in testa come Stato più colpito, seguita da New York, Washington, Texas e Pennsylvania.

Oltre all’impatto umano, le conseguenze economiche sono imponenti: le morti premature legate agli incendi potrebbero generare entro il 2050 danni economici annuali pari a 608 miliardi di dollari, incidendo in maniera significativa sul sistema sanitario e sulla produttività.

La prospettiva globale: fino a 1,4 milioni di morti ogni anno entro il 2100

Il secondo studio, guidato da Bo Zheng e Qiang Zhang, ha ampliato lo sguardo a scala mondiale, utilizzando un approccio di machine learning per proiettare le emissioni da incendi e gli effetti sanitari fino alla fine del secolo.

I risultati indicano che le emissioni globali di carbonio da incendi potrebbero aumentare del 23% entro il 2100 nello scenario intermedio (SSP 2-4.5). In parallelo, le morti premature causate dal fumo raggiungerebbero circa 1,4 milioni ogni anno tra il 2095 e il 2099, un valore sei volte superiore ai livelli attuali.

L’impatto, tuttavia, non sarà distribuito in maniera uniforme:

Africa: si prevede un aumento fino a 11 volte delle morti legate al fumo rispetto al periodo 2010–2014;

Europa e Stati Uniti: il numero delle vittime potrebbe raddoppiare, con un incremento compreso tra 1 e 2 volte;

Asia: molte aree densamente popolate, come India e Cina, potrebbero registrare impatti crescenti, aggravati dall’interazione con altre fonti di inquinamento atmosferico.

Una sfida globale di salute pubblica e di resilienza climatica

Questi due studi convergono su un messaggio chiaro: il fumo degli incendi boschivi rappresenta una crescente emergenza sanitaria globale, che si sommerà agli altri impatti del cambiamento climatico. Oltre a colpire le popolazioni più vulnerabili, l’aumento dei decessi avrà conseguenze pesanti sui sistemi sanitari e sulle economie nazionali.

Gli autori sottolineano l’urgenza di sviluppare strategie efficaci per:

ridurre il rischio e l’intensità degli incendi (gestione forestale, prevenzione, sorveglianza satellitare);

limitare l’esposizione della popolazione al fumo (sistemi di allerta precoce, protezione degli ambienti indoor, reti di monitoraggio della qualità dell’aria);

accelerare le politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, unica soluzione strutturale per mitigare il problema.

In assenza di interventi decisi, il fumo degli incendi rischia di diventare una delle principali cause di mortalità prematura del XXI secolo, con un impatto che non risparmierà nessun continente.