Incendi e fenomeni estremi in Turchia: fiamme a Koycegiz e tromba marina a Giresun | VIDEO

Un fine settimana segnato da eventi meteorologici e ambientali estremi in Turchia. Nella giornata del 21 settembre 2025, il Paese ha dovuto fronteggiare contemporaneamente un vasto incendio boschivo a Koycegiz, nella provincia di Mugla, e un incredibile fenomeno marino ad Espiye, nella provincia di Giresun, dove è stata avvistata una tromba d’acqua di dimensioni eccezionali. Secondo quanto riferito dai media locali, le fiamme divampate nei boschi di Koycegiz si sono rapidamente propagate a causa del vento e delle alte temperature. L’area, già colpita in passato da incendi devastanti, ospita una ricca biodiversità che ora rischia seri danni. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile turca sono intervenute con mezzi aerei ed elicotteri, impegnandosi senza sosta per contenere l’avanzata del fuoco e proteggere i villaggi circostanti.

Le autorità hanno predisposto evacuazioni preventive in alcune zone rurali, temendo che le raffiche di vento possano far propagare ulteriormente le fiamme. Al momento non risultano vittime, ma i danni ambientali e materiali appaiono già ingenti.

La tromba marina a Espiye

Sempre nella giornata di domenica, dall’altra parte del Paese, un altro spettacolare ma potenzialmente pericoloso fenomeno naturale ha attirato l’attenzione. Ad Espiye, nella provincia di Giresun, è stata immortalata una tromba d’acqua imponente che si è sviluppata al largo.

Il fenomeno, di grande impatto visivo, conferma la frequenza crescente di episodi meteorologici intensi nella regione, spesso soggetta a temporali violenti. Le immagini della tromba marina hanno rapidamente fatto il giro dei social, suscitando stupore e preoccupazione.

Una Turchia sotto pressione climatica

Gli eventi del 21 settembre 2025 testimoniano ancora una volta quanto la Turchia si trovi in prima linea di fronte alle sfide climatiche: incendi estivi sempre più intensi e difficili da domare da un lato, fenomeni estremi e spettacolari come le trombe marine dall’altro. Due facce della stessa medaglia che evidenziano la vulnerabilità del Paese a condizioni atmosferiche estreme, con pesanti conseguenze per l’ambiente, l’economia e la sicurezza delle comunità locali.