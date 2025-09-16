Incendi in Sardegna, 23 roghi in un solo giorno: evacuazioni a San Gavino Monreale

Sono 23 gli incendi sul territorio regionale segnalati oggi dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, uno dei quali ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il rogo ha interessato l’agro del Comune di San Gavino Monreale, in località S’arrideli. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Sanluri, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Fenosu.

L’intervento

Con il tempestivo intervento del Gauf Cfva di Cagliari gli abitanti della casa vicino all’incendio sono stati evacuati, i mezzi agricoli e l’abitazione non hanno subito danni. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Gonnosfanadiga-Monte Omu e Villacidro e una squadra dei volontari di San Gavino Monreale-Euro2001.