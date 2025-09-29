Incendi, la Sardegna brucia ancora: oggi 15 roghi

L’estate è alle spalle ma in Sardegna è si registrano ancora incendi. Sono 15 i roghi segnalati oggi dal Corpo forestale in tutta l’isola, due di questi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Nelle campagne di Bonarcado, nell’Oristanese, è intervenuto un elicottero dalla base di Fenosu, mentre a terra hanno operato le squadre dei barracelli di Bonarcado e Santu Lussurgiu. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo si sono concluse alle 13.30.

Incendio boschivo invece a Siliqua, nel Cagliaritano, dove si è reso necessario l’intervento di un mezzo da Pula. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Iglesias e tre squadre dell’agenzia Forestas. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo regionale si sono concluse alle 14.17.