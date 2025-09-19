Incendi Liguria, vasto rogo divampa a Diano San Pietro

Questa mattina un vasto incendio boschivo è divampato sulle colline di Diano San Pietro, in provincia di Imperia. Sul posto sono già operative diverse squadre dei vigili del fuoco e volontari antincendio, mentre è previsto l’intervento di un elicottero per supportare le operazioni di spegnimento. Il rogo, che sembra svilupparsi da più focolai, ha fatto ipotizzare un’origine dolosa, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Non risultano abitazioni minacciate, ma i soccorritori stanno presidiando l’area per evitare che le fiamme si avvicinino ai centri abitati.