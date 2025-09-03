Incendi Marche: rogo al Monte Ascensione, vigili del fuoco al lavoro dall’alba

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono impegnati dalle prime ore dell’alba per domare un incendio nella frazione di Polesio, alle pendici del Monte Ascensione. L’allarme è scattato alle 5 di questa mattina e le squadre hanno subito raggiunto l’area con uomini e mezzi. Le fiamme hanno interessato principalmente il sottobosco, senza coinvolgere le chiome degli alberi, mentre l’umidità del terreno ha contribuito a limitare la propagazione del fuoco. Attualmente la situazione è sotto controllo, ma sarà necessario ancora del tempo per spegnere completamente tutti i focolai.