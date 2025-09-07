Incendi Sicilia, rogo a Montevago: timori per una pregiata area boschiva | FOTO

Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Montevago (Agrigento), tra le contrade Cantacorvo, Diesi Capreria e Serafino, a poca distanza dallo stabilimento termale privato Acqua pia. Due squadre di Vigili del Fuoco sono al lavoro per domare le fiamme, che stanno interessando diversi punti del territorio. Sono all’opera anche due Canadair e un elicottero antincendio, che si riforniscono di acqua nel vicino litorale di Porto Palo di Menfi e che hanno già effettuato diversi lanci. Si teme che il fuoco possa colpire la vicina e pregiata area boschiva all’interno del Magaggiaro.