Incendi Toscana, fiamme oliveti e boschi a Miemo: elicotteri in azione | FOTO

In fiamme dalla fine della mattinata oliveti e boschi sopra l’abitato della frazione di Miemo, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. In azione anche due elicotteri. La Sala operativa regionale del sistema antincendi boschivi, spiega la Regione, “ha disposto un importante dispiegamento di forze per contrastare lo sviluppo del rogo, data la presenza in zona di alcune abitazioni che potrebbero essere interessate dalle fiamme e per evitare che ancor più vaste porzioni di bosco possano essere coinvolte”.
“Al momento operano due elicotteri regionali, una decina di squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali che sotto il coordinamento di due direttori operazioni lavorano duramente per avere ragione delle fiamme. Presenti anche i Vigili del Fuoco con autobotti per il rifornimento dei mezzi”, spiega la Regione. Il vento presente in zona non facilita le operazioni di spegnimento. In corso di valutazione invio di ulteriori mezzi aerei e squadre di terra.