Incendio in un appartamento a Empoli, danni all’impianto elettrico: evacuata una famiglia

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti alle ore 20.05 nel comune di Empoli in Via della Resistenza, per un incendio in un appartamento situato al primo ed ultimo piano di un edificio. I Vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che si è sviluppato nella camera da letto, ha riportato danni fumo e all’impianto elettrico pertanto l’appartamento è stato reso non fruibile. La famiglia di origini cinesi ha trovato sistemazione presso i familiari. Non ci sono persone coinvolte.