Incendio nel Torinese: inquinanti tornati nella norma

Secondo i dati acquisiti dal laboratorio mobile di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) del Piemonte, i valori degli inquinanti risultano nella norma dove ieri, a Pianezza (Torino), si è verificato un incendio in uno stabilimento industriale. I valori di polveri pm10 registrati durante l’incendio erano elevati (circa 400 microgrammi al metrocubo). A partire dalle prime ore della notte hanno cominciato a scendere per assestarsi a valori più contenuti (circa 50 microgrammi al metrocubo) e attualmente sono intorno ai 20 microgrammi al metrocubo. I Cov (composti organici volatili) sono scesi e attualmente i valori sono pari al valore di fondo. I dati acquisiti dal laboratorio mobile mostrano allo stato attuale concentrazioni degli inquinanti nella norma: il monossido di carbonio presenta una concentrazione pari 0.2-0.3 milligrammi al metrocubo e l’anidride solforosa mostra una concentrazione pari a circa 6-7 ppb (parti per bilione).

L’incendio è spento e attualmente è molto scarsa anche la presenza di fumo. Stamattina nell’intorno dell’area non si percepisce più odore.

Il personale tecnico dell’Arpa stamattina è sul posto per effettuare ulteriori misure di controllo e si iniziano a eseguire le analisi di laboratorio dei campioni prelevati nella sera e nella notte.