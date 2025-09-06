Incendio vicino ai binari a Montopoli Valdarno: stop di un’ora sulla linea Firenze-Pisa

Circolazione ferroviaria sospesa per circa un’ora lungo la linea Firenze-Pisa a causa di un incendio sviluppatosi in prossimità dei binari a Montopoli Valdarno: lo stop intorno alle 18:20 con ripresa, alle 19:25, informa Rfi, la circolazione ferroviaria è tornata regolare. Quanto agli effetti sulla mobilità i treni coinvolti hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti e limitazioni di percorso. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che interessato hanno sterpaglie e canneto. Il rogo si è sviluppato per causa ancora in corso di accertamento. La squadra di pompieri è ancora sul posto per portare a termine le operazioni di bonifica del terreno.