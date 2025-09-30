Incidente in immersione all’Isola del Giglio: due sub trasportati d’urgenza in camera iperbarica

Paura nel primo pomeriggio di oggi nelle acque dell’Isola del Giglio, dove due sub, di 36 e 42 anni, sono rimasti coinvolti in un incidente durante un’immersione a Cala Bassetti. L’allarme è scattato alle 14.23, quando il 118 dell’Asl Toscana Sud Est ha attivato la procedura di emergenza per un soccorso in mare. I due uomini, in condizioni serie ma non in pericolo di vita (codice 3), sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e trasportati sulla terraferma. Da lì, sono stati presi in carico dai sanitari e trasferiti con l’elisoccorso Pegaso 2 all’ospedale di Grosseto, dove sono stati immediatamente ricoverati in camera iperbarica. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Misericordia del Giglio, in supporto alle operazioni di primo soccorso.

Le prime notizie sull’incidente

Non sono ancora note le cause dell’incidente, ma non si esclude una risalita troppo rapida o una problematica legata all’attrezzatura. Le autorità stanno raccogliendo elementi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.