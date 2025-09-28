Incidente in montagna: alpinista precipita dal Campanile di Val Montanaia in Friuli

Un alpinista 57enne della provincia di Lecco è precipitato oggi, intorno alle 12, durante la scalata del Campanile di Val Montanaia, in Friuli Venezia Giulia. L’incidente è avvenuto al primo tiro di corda sopra l’attacco della via. A lanciare l’allarme sono stati altri alpinisti presenti sul posto, ma le difficoltà nella comunicazione per l’assenza di rete hanno ritardato la chiamata. La Sores ha attivato la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e l’elisoccorso regionale, che ha raggiunto l’area sorvolando il monolite e individuando l’infortunato, già messo in sicurezza da altri scalatori.

Caduta di 15 metri e politraumi: il recupero in elicottero

Secondo la ricostruzione del tecnico di elisoccorso, l’alpinista era impegnato nella prima lunghezza di corda quando gli è scivolato un piede, provocando una caduta di circa 15 metri. Il compagno di cordata è riuscito a fermarne la discesa sull’ancoraggio principale di sosta, ma la protezione intermedia, posizionata qualche metro sopra, non ha retto ed è stata divelta, contribuendo ad aumentare la violenza dell’impatto. Nonostante il trauma, l’uomo è rimasto cosciente, ha riportato politraumi ed è stato assistito immediatamente da una cordata vicina. Stabilizzato dal medico a bordo dell’elicottero, è stato imbarcato e trasportato all’ospedale di Udine, insieme ai compagni che lo hanno assistito, tutti esperti e ben attrezzati.