Incidente in Sri Lanka: cede il cado della funivia, morti monaci buddisti

Grave incidente in funivia in Sri Lanka: la fune dell'impianto avrebbe ceduto, causando la caduta della cabina

incidente sri lanka

Grave incidente in funivia in Sri Lanka: secondo quanto riferiscono le autorità di polizia locali, 7 monaci buddisti sono morti. Le vittime erano dirette al monastero di Na Uyana, nel centro del Paese e, secondo le prime indagini, la fune dell’impianto avrebbe ceduto, causando la caduta della cabina. “C’erano 13 monaci nella cabina. Due sono riusciti a fuggire con ferite lievi, ma altri 4 sono in condizioni critiche e 7 sono morti“, ha dichiarato  un funzionario di polizia. Tra le vittime ci sono monaci provenienti da India, Russia e Romania. Il monastero di Na Uyana si trova a circa 130 km a Nord/Est di Colombo.

Ultimi approfondimenti di NEWS