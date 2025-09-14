Incidenti in montagna: si taglia con ascia al bivacco, 18enne ferito in Trentino

Un ragazzo di 18 anni si è ferito accidentalmente alla tibia con un’ascia al bivacco Bailoni, sul monte Marzola, in Trentino. I suoi amici hanno chiamato il numero unico per le emergenze intorno alle 22:30. La centrale ha inviato una squadra del Soccorso alpino e speleologico Trentino, che è arrivata via terra intorno alle 23. Dopo la valutazione delle condizioni del giovane, l’operatore ha richiesto l’intervento dell’elicottero. Il velivolo ha trasportato sul posto un tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, che hanno imbarcato il ragazzo e lo hanno elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.