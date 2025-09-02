Incontro a Belgrado per la sicurezza energetica: in programma la realizzazione di un oleodotto

MeteoWeb

La realizzazione di un oleodotto fra Serbia e Ungheria è stato il tema incontro di un che il ministro dell’energia serba Dubravka Djedovic Handanovic ha avuto oggi a Belgrado con il viceministro dell’energia russo Pavel Sorokin e il viceministro degli Esteri e del commercio ungherese Peter Staroi. “Serbia e Ungheria hanno riconosciuto l’importanza strategica dell’oleodotto, che garantirà al nostro Paese una diversificazione nelle forniture di petrolio greggio, migliorando la sicurezza energetica che è per noi la prima priorità”, ha detto Djedovic Handanovic citato dai media.

In una fase geopolitica di grande incertezza, ha aggiunto, è necessario avere più possibilità di fornire evitando potenziali rischi di approvvigionamento. “Nel prossimo periodo proseguiremo i colloqui strategici con i rappresentanti dei governi russo e ungherese sulle questioni economiche, legali e tecniche di tale importante progetto”, ha affermato il ministro serbo.