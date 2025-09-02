Incredibile a Lamezia Terme, palazzina “si apre” all’improvviso: la facciata è crollata “senza motivo apparente”

Tragedia sfiorata questa mattina a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro (Calabria). Le immagini sono incredibili

lamezia terme crollo facciata
MeteoWeb

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è attualmente impegnata in via Galluppi, nel comune di Lamezia Terme, a seguito del crollo della facciata laterale di un edificio di quattro piani fuori terra adibito a civile abitazione. Al momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118.

I Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.

