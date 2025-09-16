Indonesia, imponente eruzione del Monte Marapi | VIDEO

Il Monte Marapi, in Indonesia (Sumatra Occidentale), ha generato una nuova eruzione oggi, martedì 16 settembre 2025, alle ore 08:23 locali. L’evento, segnalato dal Centro di Vulcanologia e Mitigazione dei Disastri Geologici (PVMBG) attraverso l’applicazione MAGMA Indonesia, ha prodotto una colonna eruttiva non chiaramente osservabile, ma sufficiente a mantenere alta l’attenzione delle autorità. Secondo il rapporto di attività vulcanica, il livello di allerta rimane fissato a Livello II (Allerta). Le registrazioni sismiche hanno evidenziato 2 terremoti da emissione, 5 episodi di tremori non armonici e un terremoto vulcanico profondo, segnali che confermano la persistenza dell’attività interna del vulcano.

Il PVMBG ha rinnovato l’invito alla popolazione, agli escursionisti e ai turisti a non avvicinarsi entro un raggio di 3 km dal cratere Verbeek, area considerata ad alto rischio.

Nel corso del 2025, l’Indonesia ha già registrato 6.119 eruzioni vulcaniche, con il Monte Semeru (Giava Orientale) in testa per numero di eventi (2.452), mentre il Monte Marapi ha eruttato 97 volte.