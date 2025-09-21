Indonesia, terreno vulcanico e acqua turchese: l’isola di Komodo vista dallo Spazio | FOTO

L’immagine pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, realizzata dal satellite Copernicus Sentinel-2 cattura una vista senza nuvole sull’isola di Komodo, nell’Indonesia sudorientale. Komodo fa parte delle Piccole Isole della Sonda indonesiane e si trova sullo Stretto di Sape, tra le isole più grandi (non raffigurate) di Flores a Est e Sumbawa a Ovest. L’isola è di origine vulcanica e, come visibile nell’immagine, il suo territorio è generalmente accidentato, con vegetazione rada e colline arrotondate che raggiungono un’altitudine massima di 825 m. L’unico villaggio, Komodo, si trova nella baia centrale sulla costa orientale.

Il colore turchese dell’acqua lungo le coste e intorno agli isolotti circostanti rivela la presenza di acque poco profonde e barriere coralline. Komodo fa infatti parte del cosiddetto Triangolo dei Coralli, una delle otto principali zone di barriera corallina del mondo, che ospita una delle più ricche biodiversità marine della Terra. Per questo motivo, il Triangolo dei Coralli è anche definito “l’Amazzonia dei mari” ed è considerato una priorità globale per la conservazione.

Komodo e le isole circostanti ospitano diverse spiagge meravigliose, visibili nell’immagine come sottili strisce chiare sparse lungo le coste. Alcuni piccoli segmenti presentano anche una sfumatura rosata, dovuta ai frammenti di corallo rosso mescolati alla sabbia bianca. La più famosa è la Spiaggia Rosa, o Pantai Merah, sulla punta più orientale della baia centrale, sulla costa orientale di Komodo.

L’isola di Komodo fa parte del Parco Nazionale di Komodo, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1991. Il parco è dedicato alla protezione della ricca biodiversità locale, tra cui il drago di Komodo, la lucertola vivente più grande del mondo, che prende il nome dall’isola. Questa lucertola gigante, presente solo a Komodo e in alcune isole vicine, può raggiungere i 3 metri di lunghezza e un peso di circa 135 kg.

Nel 2021, l’Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN) ha inserito il drago di Komodo nella lista rossa delle specie in via di estinzione perché i modelli climatici suggerivano che l’habitat idoneo della lucertola si sarebbe ridotto tra il 30 e il 70% entro il 2040 a causa dell’innalzamento del livello del mare.