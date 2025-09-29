“Intelligenza circolare”: a Roma il 2 ottobre una giornata per ripensare il futuro tra ecodesign, innovazione e sostenibilità

Il 2 ottobre a Villa Altieri in Roma si terrà l’evento internazionale “Intelligenza Circolare”, una giornata dedicata alle pratiche e alle visioni che stanno guidando la transizione ecologica. Organizzato da ISIA Roma Design e EconomiaCircolare.com con il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, l’incontro metterà in connessione i protagonisti del cambiamento per esplorare le sfide e le opportunità dell’economia circolare.

Saranno affrontati temi cruciali attraverso dibattiti, tavole rotonde e speech ispirazionali. Si parte al mattino con il convegno internazionale realizzato nell’ambito del progetto PNRR “Creative competencies for the social change: tradition and future of Made in Italy” e dedicato all’Ecodesign for Sustainable Products Regulation e al Circular Economy Act: si confronteranno istituzioni nazionali, europee, imprese e designer di fama internazionale. Nel pomeriggio, si aprono le tavole rotonde tematiche su intelligenza artificiale e passaporto digitale di prodotto per la trasparenza delle filiere, misurazione della sostenibilità, certificazioni, lotta al greenwashing e innovazione sociale come motore del cambiamento.

I dettagli dell’evento

Tra gli ospiti già confermati: Stefano Soro, Capo Unità Green and Circular Economy, DG Grow della Commissione Europea che parteciperà ad una tavola rotonda insieme a Eline Boon, EU Policy Lead della Ellen MacArthur Foundation.

Interverranno tra gli altri: Carlo Zaghi, Direttore Generale della Direzione Generale Sostenibilità de Prodotti e dei Consumi (MASE); Claudia Brunori, Direttrice del Dipartimento Sostenibilità di ENEA; Marco Taisch, Presidente di MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile; Ugo Ghilardi, Presidente di IRIS LAB.

Durante l’evento sarà allestita la mostra “Eco-innovation in the making” a cura di ISIA Roma Design, uno spazio espositivo dove totem, installazioni e contenuti interattivi mostreranno i progetti innovativi di università, imprese e centri di ricerca che attraverso soluzioni reali stanno già cambiando il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo. La sera è previsto un aperitivo in terrazza e a seguire lo spettacolo teatrale “Clima con delitto” e la performance musicale di Maurizio Capone con strumenti riciclati.

L’evento è organizzato con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e in partnership con Consorzio IRIS LAB, Erion, MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile.