Iraq, in arrivo l’inaugurazione del primo impianto solare industriale nel deserto di Karbala

Domani l’Iraq inaugurerà il primo impianto solare su scala industriale del Paese, in una vasta distesa di deserto nella provincia di Karbala, a sud-ovest di Baghdad. Nonostante la ricchezza di petrolio e gas, l’Iraq è uno tra i Paesi del Medio Oriente più colpiti da gravi crisi elettriche, con frequenti blackout, per questo motivo il governo guidato da Al Sudani ha deciso di investire nell’impianto, che dovrebbe produrre fino a 300 megawatt di elettricità alla massima capacità. Il viceministro dell’Elettricità Adel Karim ha affermato che l’Iraq ha progetti solari con una capacità complessiva di 12.500 megawatt in fase di implementazione, in fase di approvazione o in fase di negoziazione. Se pienamente realizzati, questi progetti fornirebbero tra il 15 e il 20 per cento della domanda totale di elettricità dell’Iraq, esclusa la regione semi-autonoma del Kurdistan settentrionale, ha aggiunto.