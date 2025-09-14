Ischia ospita la PulseOcean Summer School: giovani ricercatori da 8 Paesi per il fututo degli oceani

Al via la prima edizione della PulseOcean Summer School, che si terrà all’Ischia Marine Center-MEDAS della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Ischia, Napoli) da oggi al prossimo 20 settembre. Si tratta, si legge in una nota, di un’iniziativa unica nel suo genere, che riunisce 13 partecipanti internazionali provenienti da 12 istituzioni di 8 paesi (Italia, Spagna, Germania, Islanda, Algeria, Nuova Zelanda, Australia e USA), con una forte attenzione all’equilibrio di genere (8 donne e 5 uomini). L’apertura dei lavori è in programma oggi, alle 18 con la presentazione dei docenti, degli studenti e dell’organizzazione generale della Summer School. Nel corso delle giornate, i partecipanti si immergeranno nello studio della biodiversità, svolgeranno attività di campo presso i vents naturali di CO2 e utilizzeranno tecnologie avanzate e approcci di analisi delle immagini basati sull’Intelligenza Artificiale, al fine di studiare come la biodiversità marina stia rispondendo al cambiamento globale. Questo programma interdisciplinare favorisce il pensiero critico, lo sviluppo delle carriere e la collaborazione, promuovendo al contempo una scienza aperta e riproducibile.

Un programma internazionale e interdisciplinare per lo sviluppo sostenibile

In linea con il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’iniziativa europea Horizon Europe “Digital Twin Ocean”, PulseOcean evidenzia il suo impegno per l’eccellenza nella ricerca e lo scambio di conoscenze in tutta Europa. Il team di docenti e organizzatori include esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Italia), dell’Istituto di scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” (ISTI-CNR, Italia), del Laboratoire d’Océanographie de Villefranche, LOV-Sorbonne Université-CNRS (Francia), del Blanes Centre for Advanced Studies CEAB-CSIC (Spagna), dell’Istituto Spagnolo di Oceanografia COB-IEO (Spagna) e dell’Università di Göteborg (Svezia). La PulseOcean Summer School è un’iniziativa formativa pionieristica che affronta sfide marine cruciali, come il cambiamento climatico, il blue carbon, la biodiversità e le tecnologie emergenti. Progettata per studenti di laurea magistrale e dottorato, combina lezioni, attività di campo e progetti in laboratorio, offrendo esperienze pratiche con strumenti all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale.