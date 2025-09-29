Italia e Bahrain rafforzano la cooperazione in tutti i settori: transizione energetica, ecologica, tecnologica e spazio | FOTO

“Italia e Bahrain sono impegnati a rafforzare ed espandere la forte cooperazione che esiste tra le due Nazioni in tutti i settori, radicata nei loro obiettivi comuni e negli interessi condivisi”. Lo affermano i due Paesi in una dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’incontro a Roma tra il Principe ereditario e Primo ministro del Regno del Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Le Parti hanno concordato di aumentare ulteriormente la cooperazione sulla sicurezza energetica e sulla transizione energetica, con un approccio tecnologicamente neutrale e con particolare attenzione alla collaborazione industriale, alla ricerca e sviluppo, alla diversificazione energetica e alla transizione ecologica”.

Garanzie nucleari

Italia e Bahrein “hanno sottolineato l’importanza del rispetto da parte dell’Iran dei suoi obblighi giuridicamente vincolanti in materia di garanzie nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione. Entrambe le parti hanno ribadito il loro sostegno a tutti gli sforzi diplomatici volti a garantire una soluzione globale e duratura alla questione nucleare iraniana, che può essere raggiunta solo attraverso la ripresa di negoziati seri”, si legge.

Sicurezza alimentare

Italia e Bahrein “cercheranno di aumentare la loro cooperazione nel campo della sicurezza alimentare per garantire una catena di approvvigionamento alimentare sostenibile e sicura, e per contribuire a un livello di nutrizione di base”, si legge nella nota.

Spazio

Italia e Bahrein “hanno concordato un Memorandum d’Intesa tra l’Agenzia Spaziale del Bahrein e l’Agenzia Spaziale Italiana sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, sulle scienze spaziali, le tecnologie e le applicazioni”. Lo afferma la dichiarazione congiunta.

La migrazione e altre intese

Italia e Bahrein “hanno riconosciuto che la migrazione è una questione globale che richiede un impegno collettivo e internazionale per affrontarne le sfide con un approccio globale che includa soluzioni innovative”. Italia e Bahrein “hanno confermato il loro sostegno a una soluzione a due Stati con uno Stato indipendente di Palestina che conviva fianco a fianco con Israele in pace e sicurezza, in conformità con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.

I due Paesi hanno inoltre “chiesto la fine immediata della guerra a Gaza e l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi, condannando qualsiasi azione unilaterale o violenta in Cisgiordania che mina la soluzione dei due Stati – si legge – Entrambe le parti hanno chiesto assistenza umanitaria completa e sicura alla popolazione di Gaza, nonché il rilascio di tutte le entrate fiscali palestinesi trattenute”.