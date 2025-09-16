Kennedy nomina 5 nuovi esperti nel comitato vaccini Cdc: in arrivo decisioni sulle linee guida

Il ministro della sanità statunitense, Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato la nomina di 5 nuovi membri del comitato di esperti sui vaccini dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) proprio alla vigilia di un incontro decisivo della stessa commissione. Al meeting – previsto per giovedì e venerdì di questa settimana – verranno esaminati gli ultimi studi sugli effetti dei vaccini contro il Covid-19 e altre malattie infettive. In discussione è l’opportunità di consigliare questi vaccini alla popolazione.

Le ultime indicazioni della Fda già limitano l’accesso al vaccino per il Covid a categorie specifiche. L’opinione della Commissione è solitamente seguita nella decisione finale dei Cdc per la stesura delle nuove linee guida annuali. Il comitato venne decapitato nei mesi scorsi da Kennedy sotto le accuse di conflitti di interesse, la maggior parte dei nuovi membri ha espresso in diverse occasioni scetticismo sui vaccini ed altre misure di prevenzione contro il Covid-19. Gli altri vaccini al centro della prossima revisione esperti sono quelli per l’epatite B, la varicella, il morbillo, la parotite.

Vaccinazioni infantili in calo negli USA

Le vaccinazioni infantili sono in declino dal 2021 negli Usa nel 77% delle contee dell’Unione. Tra i nuovi membri del comitato di esperti figurano: Catherine Stein, epidemiologa alla ‘Case Western Reserve University, critica sull’obbligo delle mascherine durante la pandemia; Evelyn Griffin, ginecologa contraria alle vaccinazioni obbligatorie contro il Sars-Cov2; Kirk Milhoan, cardiologo pediatra delle Hawaii che testimonia’ in una causa legale, sostenendo il legame tra i vaccini ed alcuni decessi cardiaci.