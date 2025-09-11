L’11 settembre 1935 nasceva Germán Titov: il pioniere del cosmo che inaugurò le missioni di lunga durata

L’11 settembre 1935 nasceva Germán Stepanovič Titov, il secondo cosmonauta della storia e il primo essere umano ad aver trascorso un’intera giornata nello Spazio. La sua impresa, compiuta tra il 6 e il 7 agosto 1961 a bordo della navicella Vostok-2, segnò una tappa decisiva nell’esplorazione spaziale, aprendo la strada alle missioni di lunga durata e agli studi sugli effetti della microgravità sul corpo umano. Con il nominativo radio “Orël” (“Aquila”), Titov completò più di 17 orbite attorno alla Terra in 25 ore e 18 minuti, superando di gran lunga il primato stabilito da Jurij Gagarin solo pochi mesi prima. Durante il volo, egli eseguì osservazioni scientifiche, fotografò il pianeta dallo Spazio e registrò i primi sintomi di quella che oggi conosciamo come “malattia da adattamento spaziale”, gettando le basi per la medicina aerospaziale.

Oggi, a 90 anni dalla sua nascita, la Russia celebra la figura di Titov non solo come eroe nazionale, ma anche come simbolo della tenacia e della curiosità scientifica dell’umanità. In occasione dell’anniversario, il Rosarchiv, l’Archivio di Stato russo di documentazione scientifica e tecnica, ha reso disponibili registrazioni originali del cosmonauta. Nelle comunicazioni inviate dalla cabina della Vostok-2, Titov descrive la vita a bordo, conferma il successo della missione e testimonia con tono sereno il suo buon stato d’animo: un documento prezioso che restituisce la dimensione umana di un’impresa epocale.

La memoria del cosmonauta continua a vivere anche nelle missioni contemporanee: proprio oggi, infatti, la capsula cargo Progress MS-32 partirà verso la Stazione Spaziale Internazionale portando sul carico utile l’emblema celebrativo dedicato al novantesimo anniversario della nascita di Titov. Un omaggio che collega il coraggio pionieristico degli anni Sessanta alle conquiste odierne dell’esplorazione spaziale.