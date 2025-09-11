L’11 settembre 1951 l’impresa di Florence Chadwick: la storica traversata della Manica

L’11 settembre 1951 la nuotatrice statunitense Florence Chadwick riuscì a completare la traversata a nuoto della Manica partendo dall’Inghilterra e raggiungendo le coste della Francia. Con questa impresa, Chadwick divenne la prima donna al mondo ad aver affrontato con successo lo Stretto in entrambe le direzioni. L’atleta, già celebre per la sua resistenza e determinazione, aveva compiuto l’anno precedente il percorso inverso, dalla Francia all’Inghilterra, conquistando un primato che le aveva garantito fama internazionale. La nuova traversata, portata a termine dopo oltre 16 ore di bracciate tra correnti imprevedibili e acque gelide, consacrò definitivamente il suo nome tra i grandi dello sport.

Il successo di Chadwick non fu soltanto una prova di forza fisica, ma anche un messaggio simbolico di coraggio e perseveranza. In un’epoca in cui le imprese femminili ricevevano ancora scarsa attenzione, la nuotatrice californiana dimostrò al mondo che le barriere, anche quelle sociali, potevano essere infrante.