L’11 settembre 1961 nasce il World Wildlife Fund: una nuova alleanza per la natura

L’11 settembre 1961, grazie all’iniziativa del biologo e scrittore britannico Julian Huxley, prese vita il World Wildlife Fund (WWF), un’organizzazione destinata a diventare punto di riferimento mondiale nella difesa della biodiversità. L’obiettivo era chiaro: raccogliere fondi e risorse per sostenere progetti concreti di conservazione della fauna selvatica, minacciata da caccia indiscriminata, distruzione degli habitat e sviluppo incontrollato. La nascita del WWF avvenne in un periodo in cui la sensibilità ecologica era ancora agli albori. La scelta del panda come simbolo, per la sua vulnerabilità e per l’immediatezza comunicativa, contribuì a diffondere rapidamente il messaggio dell’organizzazione. Il Fondo iniziò presto a mobilitare scienziati, governi e cittadini, trasformando l’impegno per la natura in una causa condivisa a livello internazionale.

Da allora, il WWF si è evoluto fino a diventare il World Wide Fund for Nature, una delle più grandi ONG ambientaliste del pianeta, attiva in oltre 100 Paesi. La sua fondazione nel 1961 rimane una pietra miliare, ricordando che la protezione dell’ambiente non è solo un dovere etico, ma anche una condizione essenziale per il futuro dell’umanità.