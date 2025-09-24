La Cina consolida il suo primato mondiale nello sviluppo del 5G

La Cina continua a guidare l'espansione globale del 5G, con quasi 4,65 milioni di stazioni base operative e oltre 1,15 miliardi di utenti già connessi alla rete mobile di nuova generazione. Lo ha comunicato il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica, evidenziando un aumento significativo rispetto allo scorso anno

cina 5g
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Il numero di stazioni base 5G in Cina ha raggiunto quasi 4,65 milioni. A riferirlo è il ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica cinese. Nel frattempo, sempre più utenti cinesi di telefonia mobile stanno adottando i servizi 5G. Alla fine di agosto, il numero di utenti di telefonia mobile delle tre principali aziende di telecomunicazioni del paese e di China Broadnet aveva raggiunto circa 1,82 miliardi. Tra questi, oltre 1,15 miliardi erano utenti di telefonia mobile 5G, con un aumento netto di 140 milioni rispetto alla fine dello scorso anno, pari al 63,4% del totale degli utenti di telefonia mobile della Cina.

