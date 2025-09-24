La cinese Dreame guarda all’Europa: valutata una fabbrica in Germania per il debutto nel settore auto di lusso elettriche

Il produttore cinese Dreame Technology sta valutando la costruzione di uno stabilimento per veicoli elettrici di lusso a Brandeburgo, nelle vicinanze della Gigafactory di Tesla a Grünheide. Lo renderebbero noti alcuni media asiatici, citati da un’associazione locale e ripresi dalla radio regionale pubblica tedesca Rbb (Berlino-Brandeburgo), secondo i quali il fondatore e CEO Yu Hao avrebbe visitato diversi siti in Germania mostrando attrazioni per una località nel Land brandeburghese. Attualmente, tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale da parte delle istituzioni. Il ministero dell’Economia del Brandeburgo ha dichiarato di non commentare notizie relative a possibili insediamenti economici, pur seguendo con attenzione gli sviluppi del settore attraverso la propria agenzia di sviluppo. Anche il ministero regionale dell’Ambiente e l’ufficio competente della contea di Oder-Spree hanno affermato di non aver ricevuto richieste ufficiali e di non essere a conoscenza dei piani.

Possibile impianto in Germania entro il 2027

Un comunicato dell’azienda cinese dell’11 settembre, citato nelle notizie di provenienza asiatica, confermerebbe tuttavia la visita di una delegazione in Germania per valutare la costruzione di un impianto nella regione, con l’obiettivo di sfruttare la maturazione catena di fornitura locale per ridurre i costi ei tempi di ricerca e sviluppo, garantendo al contempo un’efficiente rete distributiva in Europa. Dreame, fondata nel 2017 e finora specializzata in elettrodomestici intelligenti, ha annunciato a fine agosto l’intenzione di entrare nel settore automobilistico con un veicolo puramente elettrico di lusso, i cui primi modelli potrebbero essere lanciati sul mercato a partire dal 2027 ispirandosi a marchi come Bugatti o Rolls-Royce.