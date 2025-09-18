La Corea del Sud punta allo Spazio: Kasa vuole costruire un modulo spaziale entro 5 anni

L’agenzia spaziale della Corea del Sud, Korea AeroSpace Administration (Kasa), punta a realizzare un modulo spaziale orbitante entro cinque anni. John Lee, ex alto dirigente della Nasa di origini coreane, è vice amministratore dei direttorati di missione della Kasa, lanciata l’anno scorso per coordinare lo sviluppo del settore aerospaziale del Paese. Dopo quasi tre decenni di esperienza negli Stati Uniti, Lee ha accettato il ruolo per aiutare a costruire la struttura dell’agenzia e supervisionare progetti chiave come trasporti spaziali, sviluppo di satelliti, esplorazione e aeronautica.

John Lee punta su progetti strategici e a basso rischio, come moduli per stazioni spaziali, approfittando della domanda globale generata dal progressivo pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale, previsto dalla Nasa entro il 2030. “Stiamo cercando di costruire un modulo robotico non presidiato in cinque anni“, ha detto il funzionario in una intervista al quotidiano giapponese “Nikkei“, auspicando il sostegno dell’attuale governo alla sua visione.