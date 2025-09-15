La crisi climatica minaccia l’Australia: 1,5 milioni di persone a rischio entro il 2050

Un nuovo rapporto governativo avverte che l’innalzamento del livello del mare e le inondazioni causeranno impatti “a cascata e simultanei” sulla vita in Australia. Entro il 2050, 1,5 milioni di australiani che vivono nelle zone costiere saranno a rischio a causa dell’innalzamento del livello degli oceani. Le perdite economiche stimate per il valore degli immobili potrebbero raggiungere 611 miliardi di dollari australiani (circa 406 miliardi di dollari USA). Il Ministro del Clima Chris Bowen ha dichiarato che il cambiamento climatico non è più una previsione, ma una “realtà tangibile” che sta già avendo un impatto sul Paese. Il rapporto rivela inoltre che, in uno scenario di aumento delle temperature di 3°C, i decessi legati al caldo potrebbero aumentare di oltre il 400% nella città di Sydney.

L’Australia, uno dei maggiori esportatori di combustibili fossili al mondo, si prepara a pubblicare i suoi nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni, come previsto dall’Accordo di Parigi.