La cultura supera i geni: una nuova era per l’evoluzione umana

La nostra specie sta vivendo una transizione evolutiva senza precedenti: non sono più soltanto i geni a guidare il futuro dell’umanità, ma la cultura e le tecnologie che costruiamo. È quanto emerge da uno studio dell’Università del Maine, pubblicato sulla rivista BioScience, che propone una prospettiva radicale sul cammino dell’evoluzione umana. Secondo i ricercatori Timothy Waring e Zachary Wood, la diffusione di pratiche culturali e innovazioni – dall’agricoltura agli occhiali da vista, fino ai trattamenti per la fertilità – sta avvenendo con una rapidità che la sola genetica non potrebbe mai eguagliare. La cultura, spiegano gli studiosi, non solo accumula soluzioni a un ritmo più veloce, ma modifica profondamente le condizioni di vita delle persone, incidendo sul benessere in misura sempre maggiore rispetto al patrimonio biologico individuale.

“Domandatevi questo: cosa conta di più per l’andamento della vostra vita, i geni con cui siete nati o il paese in cui vivete?”, osserva Waring. La risposta, sottolinea, oggi pende sempre più verso i sistemi culturali che ci circondano: comunità, istituzioni, tecnologie.

Lo studio avanza anche un’ipotesi audace: l’umanità potrebbe trovarsi sulla soglia di una trasformazione simile a quella che ha portato le cellule a unirsi in organismi complessi o gli insetti sociali a organizzarsi in colonie. In questa visione, gli esseri umani del futuro potrebbero evolversi come “superorganismi” sociali, in cui il cambiamento culturale diventa il principale motore evolutivo.

Se confermata, questa prospettiva ridefinirebbe non solo il significato di evoluzione, ma anche quello di individuo. Un passaggio epocale che potrebbe caratterizzare l’umanità per i prossimi millenni.