La dieta chetogenica può creare problemi al fegato: lo studio

Mantenere una dieta chetogenica per lungo tempo può avere un impatto negativo sulla salute metabolica, secondo un nuovo studio, durato un anno e condotto sui topi dai ricercatori dell’Università dello Utah. Lo studio è stato pubblicato su Science Advances. Sebbene la dieta abbia inizialmente ridotto il peso dei topi, nel tempo ha portato a steatosi epatica, intolleranza al glucosio e livelli pericolosamente alti di colesterolo. Le diete chetogeniche (KD) possono aiutare a ridurre gli effetti dell’epilessia refrattaria resistente al trattamento. Alcuni ne decantano anche la presunta capacità di ridurre l’obesità e controllare il diabete di tipo 2.

Tuttavia, le conseguenze metaboliche a lungo termine dell’utilizzo di una dieta chetogenica per la perdita di peso non sono ben comprese.

Lo studio

Nel nuovo studio, Molly Gallop e colleghi hanno esaminato questo fenomeno alimentando topi maschi e femmine con una dieta chetogenica (89,9% di grassi) per quasi un anno. Hanno confrontato i topi chetogenici con altre 3 coorti a basso contenuto di grassi (10% di grassi), una dieta standard ad alto contenuto di grassi (60% di grassi) e una dieta a basso contenuto di grassi e moderatamente proteica (10% di grassi e 10% di proteine).

Inizialmente, i topi in chetosi perdevano peso. Tuttavia, con il passare del tempo, sviluppavano steatosi epatica, grave intolleranza al glucosio e iperlipidemia (elevati livelli di colesterolo e grassi nel sangue). I topi chetogenici sviluppavano anche sensibilità all’insulina e bassi livelli di insulina. Saggi e profili trascrittomici hanno collegato questi due risultati all’insorgenza di una disfunzione sistemica e cellulare della secrezione insulinica.

“Abbiamo osservato un peggioramento dell’intolleranza al glucosio e una ridotta secrezione insulinica con il prolungarsi della dieta chetogenica negli animali, quindi la visione della dieta chetogenica come trattamento per le malattie metaboliche dovrebbe essere messa in discussione, anche se si osservano miglioramenti iniziali nella salute“, scrivono gli autori dello studio.