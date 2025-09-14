La foto che non ti aspetti: un satellite Starlink su una base segreta cinese

Un curioso “infiltrato spaziale” ha dato vita a un’immagine tanto spettacolare quanto inaspettata. Il 21 agosto, un satellite della costellazione Starlink di SpaceX è stato immortalato mentre sorvolava la base aerea di Dingxin, uno dei siti militari più segreti della Cina, situato nel deserto del Gobi. L’episodio è avvenuto proprio nel momento in cui un satellite commerciale americano di Maxar Technologies stava scattando immagini ad alta risoluzione dell’area.

La foto che non ti aspetti

Lo scatto, realizzato da un satellite WorldView Legion in orbita a 518 km di altitudine, mostra diversi caccia schierati lungo la pista della base cinese. Nell’angolo superiore sinistro dell’immagine compare una forma allungata, quasi spettrale, con riflessi argentei e iridescenti. Non si tratta di un velivolo militare, bensì del passaggio di un satellite Starlink, identificato come il numero 33828.

In pratica, mentre il satellite di osservazione combinava i dati ad alta risoluzione in bianco e nero con quelli a colori, il rapidissimo passaggio del satellite Starlink – che viaggiava a circa 8 km al secondo – ha generato riflessi multicolore simili a un arcobaleno.

Tra arte e problemi scientifici

Se questo singolare incontro spaziale ha prodotto un effetto pittoresco, la crescente presenza di satelliti in orbita bassa terrestre (LEO) solleva preoccupazioni. Con oltre 8.300 satelliti attivi, la costellazione Starlink è la più grande mai realizzata. Il suo impatto è ormai evidente sia nelle osservazioni astronomiche ottiche, disturbate dalle scie luminose riflesse, sia in quelle radioastronomiche, compromesse dal rumore elettronico generato dai satelliti.

In particolare, i telescopi che effettuano grandi mappature del cielo, come il Vera Rubin Observatory in Cile, risentono pesantemente della presenza dei satelliti, che finiscono per contaminare numerose immagini scientifiche.

La sfida della sostenibilità spaziale

I rischio crescente di collisioni in un’orbita sempre più affollata. Per ora, episodi come quello di Dingxin non rappresentano un problema per gli operatori di osservazione terrestre, ma la situazione potrebbe cambiare con il continuo aumento di lanci e costellazioni.