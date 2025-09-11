La Germania rafforza la cooperazione scientifica con Kiev: l’Alleanza delle Organizzazioni Scientifiche aderisce alla Coalizione Internazionale per Scienza, Ricerca e Innovazione in Ucraina

L’Alleanza delle Organizzazioni Scientifiche in Germania ha annunciato la propria adesione alla Coalizione Internazionale per Scienza, Ricerca e Innovazione in Ucraina, un’iniziativa nata a seguito della Dichiarazione di Roma firmata l’11 luglio 2025 durante la Ukraine Recovery Conference (URC). La decisione di aderire come alleanza unitaria – e non tramite singole istituzioni – rafforza il peso del sistema scientifico e accademico tedesco all’interno della coalizione, permettendo una rappresentanza più coordinata e un sostegno più efficace.

Tra i firmatari della Dichiarazione di Roma figurano il Ministero ucraino dell’Istruzione e della Scienza, la Commissione Europea e il Ministero Federale tedesco della Ricerca, Tecnologia e Spazio (BMFTR). L’iniziativa è strettamente collegata al Piano d’Azione per l’Ucraina pubblicato dall’Alleanza il 12 giugno 2024, che indicava già priorità e misure concrete per sostenere il sistema scientifico ucraino.

Obiettivi della Coalizione Internazionale

La Coalizione punta a fornire sostegno mirato alla ricostruzione, modernizzazione e integrazione internazionale della scienza e della ricerca in Ucraina.

Tra gli obiettivi principali figurano:

sviluppo di partenariati tematici e istituzionali, con nuovi progetti e sponsorizzazioni;

integrazione del sistema scientifico ucraino nello Spazio Europeo della Ricerca;

rafforzamento delle competenze strategiche e gestionali;

sostegno alla ricerca applicata, innovazione e tecnologia in Ucraina;

creazione e condivisione in Germania di un know-how dedicato all’Ucraina, utile per la cooperazione a lungo termine.

Il percorso della Coalizione prevede inoltre la creazione di un’agenda comune e l’avvio di un dialogo strutturato e duraturo tra Kiev e i partner internazionali.

Un segnale per il futuro

L’annuncio è stato dato in concomitanza con l’incontro intergovernativo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra Germania e Ucraina, svoltosi oggi 11 settembre 2025 a Varsavia.

“L’adesione dell’Alleanza delle Organizzazioni Scientifiche tedesche alla Coalizione Internazionale per Scienza, Ricerca e Innovazione in Ucraina è un segnale forte: scienza e ricerca vengono riconosciute come leve centrali per il futuro sociale ed economico del Paese”, ha dichiarato Holger Hanselka, presidente della Fraunhofer-Gesellschaft e portavoce dell’Alleanza.

Attraverso la Dichiarazione di Roma e la nuova Coalizione, i partner internazionali hanno riaffermato che ricerca e innovazione rappresentano pilastri fondamentali per la ricostruzione dell’Ucraina e la sua integrazione europea. L’Alleanza tedesca intende quindi assumere un ruolo attivo e di responsabilità, contribuendo a dare slancio e stabilità a un processo che guarda al futuro della scienza ucraina come motore di resilienza, progresso e modernizzazione.