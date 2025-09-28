La Luna catturata dalla rete di un trabocco: l’Abruzzo premia l’autore della foto che ha conquistato la NASA

La bellezza dell’Abruzzo ha fatto il giro del mondo grazie ad uno scatto del fotografo Marco Bellelli, radiologo all’ospedale di Lanciano (CH), appassionato anche di astronomia. L’immagine della Luna rossa, che pare catturata dalla rete di un trabocco, nella notte di plenilunio del 9 agosto scorso, è stata rilanciata dai media nazionali ed esteri dopo che la NASA l’ha designata come foto astronomica del giorno lo scorso 23 agosto. Ora la Regione Abruzzo ha deciso di premiare a Lancianofiera l’autore dello scatto durante Attractive, rassegna sul turismo esperienziale. Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina a Bellelli dal sottosegretario alla Regione, con delega al Turismo, Daniele D’Amario, alla presenza della presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio.

“Passione, impegno, professionalità hanno regalato all’Abruzzo, e alla Costa dei Trabocchi in particolare, una notorietà inattesa”, ha detto D’Amario. “In pochi giorni, la foto era su tutti i media nazionali e internazionali. Un successo straordinario”.