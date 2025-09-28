La magia della Luna del Raccolto: ecco perché il prossimo plenilunio sarà speciale

La Luna Piena è sempre stata fonte di fascino e mistero, capace di influenzare miti, leggende e persino la vita quotidiana dei contadini, ma non tutte le Lune piene sono uguali. Alcune hanno nomi speciali, tramandati dalla tradizione e dalla cultura popolare. Tra queste, la più celebre è senza dubbio la Luna del Raccolto, che accompagna l’inizio dell’autunno e il periodo delle ultime mietiture. Nel 2025, però, questa Luna tanto attesa ci riserva una sorpresa: non brilla a settembre, come accade nella maggior parte degli anni, ma ci regalerà il suo spettacolo nella notte tra il 6 e il 7 ottobre. Un fenomeno insolito, che avviene solo di rado, e che rende l’appuntamento astronomico ancora più suggestivo per chi vorrà ammirarlo nel cielo d’Italia.

Perché la Luna del Raccolto cade ad ottobre?

La “Harvest Moon” non è legata a un mese specifico, bensì alla sua posizione astronomica: è la Luna piena che si verifica più vicina all’equinozio d’autunno. Nel 2025, la Luna piena di settembre (il 7) è arrivata 15 giorni prima dell’equinozio; quella di ottobre, invece, cadrà solo 14 giorni dopo. È quindi questa a conquistare il titolo, nonostante il ritardo sul calendario.

Si tratta di un’eccezione piuttosto rara: tra il 1970 e il 2050 accade appena 18 volte. L’ultima volta è stato nel 2020, la prossima sarà nel 2028.

Un dono del cielo per i contadini

Per secoli, la Luna del Raccolto è stata considerata un’alleata preziosa per l’agricoltura. Nel momento cruciale delle ultime mietiture autunnali, il suo chiarore permetteva ai contadini di proseguire il lavoro anche dopo il tramonto. Mais, zucche, fagioli e uva venivano raccolti sotto la sua luce argentea, nel periodo della vendemmia e delle sagre contadine.

La particolarità di questa Luna non sta nella durata della sua permanenza nel cielo – non è infatti la più lunga dell’anno – ma nell’orario del sorgere. A differenza delle altre Lune piene, che ogni sera sorgono con circa 50 minuti di ritardo rispetto alla precedente, la Luna del Raccolto si comporta diversamente: per più notti consecutive sembra apparire quasi alla stessa ora del tramonto. Ciò riduce il buio della sera e crea l’impressione di un “prolungamento” della giornata.

Dipende da dove ci troviamo

Il fenomeno varia con la latitudine. Nel Sud dell’Europa il ritardo medio è di circa mezz’ora, mentre nel Nord diminuisce sensibilmente. Agli estremi dell’emisfero settentrionale, come in Alaska, si verifica addirittura l’effetto opposto: la Luna sembra sorgere prima ogni sera. La spiegazione sta nell’inclinazione dell’eclittica, il percorso apparente del Sole e della Luna, che vicino all’equinozio si dispone in modo diverso a seconda della posizione geografica.

Quando e come osservare la Luna del Raccolto

Nel nostro Paese, lo spettacolo sarà visibile a partire dalla sera del 6 ottobre, con la fase di plenilunio che “scocca” alle 05:47 ora italiana. Chi vorrà ammirarla dovrà semplicemente rivolgere lo sguardo verso Est al tramonto: la Luna sorgerà quasi in contemporanea con il Sole che scompare, offrendo un colpo d’occhio particolarmente poetico.