La magia della Luna Rossa incanta Crans-Montana, l’eclissi vista dalla Svizzera | FOTO

Ieri sera il cielo ha regalato uno degli spettacoli più suggestivi dell’anno: l’eclissi totale di Luna, conosciuta come “Luna Rossa” o “Luna di Sangue”. Da Crans-Montana, in Svizzera, Ezio Cairoli ha immortalato il fenomeno con una serie di scatti che testimoniano tutta la bellezza dell’evento. Le immagini mostrano il satellite trasformarsi gradualmente in un disco infuocato, avvolto da sfumature che vanno dal rame al rosso cupo. L’eclissi si è verificata quando la Terra si è perfettamente allineata tra Sole e Luna piena, proiettando la sua ombra sul nostro satellite. Durante la fase di totalità, durata oltre un’ora, la Luna non è scomparsa, ma ha assunto tonalità calde grazie alla rifrazione dei raggi solari attraverso l’atmosfera terrestre: lo stesso processo che tinge di rosso i tramonti.

Visibile da tutta l’Europa, gran parte dell’Africa e dell’Asia occidentale, l’eclissi ha coinvolto milioni di spettatori. A Crans-Montana, l’altitudine e l’aria limpida delle Alpi hanno reso l’osservazione particolarmente suggestiva, offrendo a chi era presente un incontro ravvicinato con la poesia del cosmo.