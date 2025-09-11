La NASA limita l’accesso degli scienziati cinesi ai programmi spaziali

La NASA ha annunciato nuove restrizioni per i cittadini cinesi, anche titolari di visti americani, limitandone l’accesso fisico e informatico alle strutture e alle reti dell’agenzia per motivi di sicurezza. La misura conferma quanto riportato dalla stampa e rafforza le già esistenti limitazioni sull’impiego di scienziati cinesi nei programmi spaziali statunitensi. Questa decisione arriva in un momento di crescente competizione tra Stati Uniti e Cina per la Luna. “Siamo attualmente impegnati in una seconda corsa allo Spazio”, ha dichiarato Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA, sottolineando l’intenzione americana di tornare sulla Luna prima di Pechino.

La Cina punta a una missione lunare entro il 2030, mentre gli Stati Uniti prevedono di realizzarla entro il 2027 con il programma Artemis, sebbene ritardi e tagli al bilancio possano compromettere il calendario.