La NASA presenta 10 nuovi candidati astronauti: 6 sono donne

Dalla geologa alla pilota collaudatrice, dall’anestesista all’ingegnere di SpaceX: sono sei le donne tra i dieci nuovi candidati astronauti selezionati dalla NASA a partire dagli oltre 8.000 aspiranti che avevano presentato domanda da tutti gli Stati Uniti. La nuova classe, presentata durante una cerimonia al Johnson Space Center di Houston, affronterà quasi due anni di addestramento prima di poter essere ammessa a incarichi di volo a supporto di future missioni scientifiche ed esplorative in orbita terrestre bassa, sulla Luna e su Marte.

I candidati astronauti Ben Bailey, Lauren Edgar, Adam Fuhrmann, Cameron Jones, Yuri Kubo, Rebecca Lawler, Anna Menon, Imelda Muller, Erin Overcash e Katherine Spies “rappresentano l’incarnazione del sogno americano”, ha detto l’amministratore ad interim della NASA, Sean Duffy, sottolineando che anche grazie a loro si aprirà un’Età dell’oro per l’esplorazione e i trasporti spaziali che porterà gli Stati Uniti a vincere la corsa allo spazio battendo la concorrenza della Cina.

La 24esima classe di astronauti della NASA ha preso servizio a metà settembre e ha già iniziato l’addestramento. Il percorso formativo include lo sviluppo di competenze per operazioni complesse a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, le missioni Artemis sulla Luna e oltre. Nello specifico, l’addestramento comprende robotica, sopravvivenza a terra e in acqua, geologia, lingue straniere, medicina e fisiologia spaziale, oltre alla preparazione per le passeggiate spaziali. Dopo il diploma, la classe del 2025 si unirà al corpo astronautico attivo dell’agenzia.