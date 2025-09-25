La Nato appoggia Trump: il segretario generale conferma l’ipotesi di abbattere i jet russi. La risposta (immediata) della Russia

“Sono totalmente d’accordo con Trump. È assolutamente necessario”. Ha risposto così il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sull’ipotesi – avallata dal presidente americano – di abbattere i jet russi che sorvolano lo spazio aereo dell’Alleanza. “I nostri militari sono preparati e addestrati per questo, sappiamo come si fa”, ha aggiunto a Fox News.

La risposta della Russia

Se accadesse “sarebbe guerra”. Ha risposto così ai microfoni di Rtl l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, a una domanda sulle dichiarazioni di Donald Trump, che due giorni fa ha detto di ritenere che i Paesi Nato debbano abbattere i caccia russi che sconfinano nel loro territorio. “Ci sono molti aerei della Nato che violano lo spazio aereo russo – ha sostenuto – accade abbastanza spesso. Non vengono abbattuti”.