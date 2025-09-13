La navetta spaziale russa Progress arriva alla ISS con 2,8 tonnellate di carico

Dopo 2 giorni di viaggio nello spazio, la navetta cargo russa Progress MS-32 è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La navetta cargo si è agganciata automaticamente al modulo Zvezda del segmento russo della ISS alle 19:23 (ora italiana). L’incontro è avvenuto mentre i due velivoli volavano a 418 chilometri sopra il Kazakistan nordorientale. La navetta era stata lanciata da Baikonur con il razzo Soyuz-2.1a l’11 settembre scorso. Trasporta circa 2,8 tonnellate di rifornimenti: viveri, propellente e altri materiali necessari per sostenere l’equipaggio della missione Expedition 73.

Progress MS-32 rimarrà agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale per circa 6 mesi, diventando un magazzino orbitante a disposizione degli astronauti. Al termine della missione, il veicolo sarà riempito con i rifiuti accumulati a bordo della ISS e distrutto in un rientro controllato nell’atmosfera terrestre.

Le navette Progress rappresentano da decenni un tassello essenziale del rifornimento orbitale, affiancando i veicoli americani, europei e giapponesi.

La Progress MS-32 si unisce ad altre quattro navicelle spaziali sulla ISS. Due di queste sono navicelle cargo (un’altra Progress e una capsula robotica Dragon di SpaceX) e due sono navicelle con equipaggio (una Soyuz russa e l’Endeavour, la Dragon che sta volando per la missione astronautica Crew-11 di SpaceX per la NASA).

E un altro veicolo partirà presto: la navicella cargo Cygnus di Northrop Grumman, il cui lancio è previsto per lunedì 15 settembre e l’arrivo alla ISS mercoledì 17 settembre.

Attualmente a bordo della ISS vivono sette persone: Zena Cardman, Mike Fincke e Jonny Kim della NASA; Kimiya Yui della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA); e Sergey Ryzhikov, Alexey Zubritsky e Oleg Platonov dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Ryzhikov comanda la Expedition 73. I suoi sei compagni di equipaggio sono tutti ingegneri di volo.