La nostra galassia è piena di mondi e ne abbiamo la prova: la NASA annuncia traguardo storico

Un tempo erano solo un’ipotesi, poi un’emozionante scoperta e oggi una realtà scientificamente acclarata. La NASA ha annunciato il raggiungimento di 6mila esopianeti confermati, segnando un traguardo monumentale nella storia dell’astronomia. Pensateci: la caccia a questi mondi è iniziata solo circa 30 anni fa, eppure il ritmo di scoperta è diventato esponenziale. Solo 3 anni fa eravamo a 5mila, e ora abbiamo superato la soglia dei 6mila. Un progresso mozzafiato che ci porta a credere che là fuori ci siano davvero miliardi di altri mondi, in attesa di essere trovati.

Il primo esopianeta a essere scoperto è stato nel 1992, ma si trovava in orbita attorno a una pulsar, una stella di neutroni rotante e decisamente “esotica”. L’onore di essere il primo esopianeta “normale” in orbita attorno a una stella simile al nostro Sole spetta a 51 Pegasi b, un gigante gassoso individuato il 6 ottobre 1995 da Michel Mayor e Didier Queloz. Si trova a circa 50 anni luce dalla Terra e ha una massa pari a 0,64 volte quella di Giove.

Un censimento cosmico in continua evoluzione

Il numero di esopianeti confermati cresce giorno dopo giorno. La cifra di 6mila rappresenta una pietra miliare simbolica, ma la realtà è che il conteggio è in costante aggiornamento, grazie al lavoro incessante di scienziati da tutto il mondo. Tant’è che il numero ufficiale è già salito a 6.007 dopo l’annuncio.

Gran parte di queste scoperte si deve ai telescopi spaziali della NASA, in particolare al Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), che ha individuato 693 mondi, e al telescopio Kepler, che da solo ne ha trovati più di 2.600 prima del suo pensionamento. L’ultimo esopianeta a essere stato confermato, KMT-2023-BLG-1896L b, è un mondo simile a Nettuno con una massa circa 16,35 volte quella della Terra. Ogni singolo elemento in questa lista, per quanto possa sembrare complicato, rappresenta un intero mondo, un’entità unica con le sue caratteristiche e misteri.

Un’affascinante varietà di mondi

Cosa abbiamo trovato finora? Un’incredibile diversità. Il conteggio attuale include:

2.035 mondi simili a Nettuno – Si tratta di giganti di gas più piccoli con atmosfere dominate da idrogeno ed elio, e un nucleo roccioso o di metalli pesanti (in astronomia, “metalli” indica qualsiasi elemento più pesante dell’idrogeno e dell’elio);

1.984 giganti gassosi – Mondi maestosi e imponenti che ricordano il nostro Giove:

1.761 super-Terre – Non vanno confuse con candidati a "Terra 2.0". Sono pianeti rocciosi più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno;

700 pianeti terrestri – Mondi rocciosi, proprio come il nostro;

Mondi rocciosi, proprio come il nostro; Infine, la cosa forse più intrigante, 7 pianeti di tipo “sconosciuto” , qualcosa che ci ricorda che l’universo è pieno di sorprese.

La varietà di questi mondi è stupefacente, e stimola la nostra fantasia. Immaginate un pianeta con un lato perennemente illuminato dalla sua stella e l’altro immerso nell’oscurità e nel gelo, un mondo di diamanti con la capacità di rigenerare la sua atmosfera, un altro che sfreccia nello Spazio a oltre un milione di km/h, o ancora un pianeta che sembra la raffigurazione dell’inferno.

Come afferma Dawn Gelino, a capo del Programma di Esplorazione degli Esopianeti della NASA: “Ognuno dei diversi tipi di pianeti che scopriamo ci fornisce informazioni sulle condizioni in cui i pianeti possono formarsi e, in ultima analisi, quanto comuni possano essere i pianeti come la Terra, e dove dovremmo cercarli. Se vogliamo scoprire se siamo soli nell’universo, tutta questa conoscenza è essenziale”.

Tuttavia, tra i 6mila e più mondi scoperti, c’è un’assenza che pesa. Un pianeta esattamente come il nostro non è ancora stato trovato. La ricerca, però, continua, e il prossimo capitolo dell’esplorazione spaziale promette di essere il più emozionante di tutti.