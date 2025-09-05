La nuova corsa alla Luna è fra USA e Cina: timori per i finanziamenti alla NASA e al programma Artemis

La nuova corsa alla Luna è ora fra Stati Uniti e Cina ed è segnata dai timori americani relativi ai prossimi finanziamenti per i progetti di esplorazione spaziale della NASA, in particolare al programma Artemis, dopo i tagli minacciati dall’amministrazione Trump. La preoccupazione è emersa nell’audizione di esponenti chiave del mondo spaziale statunitense davanti alla Commissione Commercio del Senato, avvenuta il 3 settembre e riportata oggi da alcuni siti specializzati.

Con l’ex amministratore capo della NASA Jim Bridenstine, sono stati ascoltati Allen Cutler, Presidente e CEO della Coalition for Deep Space Exploration, Mike Gold, Oresidente del settore spaziale civile e internazionale dell’azienda Redwire, e l’ex vice comandante dello U.S. Space Command, generale John Shaw. “Sta sorgendo una brutta Luna” era il titolo eloquente dell’udienza, dedicata in gran parte al timore di perdere la corsa alla Luna se il programma Artemis dovesse naufragare per mancanza di fondi.

La scommessa, hanno detto molti degli esperti, è confermare la realizzazione della stazione spaziale Gateway nell’orbita lunare e proseguire con tutte le attività spaziali oggi attive nell’orbita bassa, a partire dalla Stazione Spaziale Internazionale. L’eventuale cancellazione del programma Artemis, hanno avvertito molti degli esperti, metterebbe in pericolo sia l’industria nazionale, sia le numerose alleanze internazionali strette in questi ultimi anni. L’incertezza, hanno rilevato, potrebbe anche spingere partner e fornitori verso le tecnologie cinesi per le missioni lunari in rapida accelerazione.