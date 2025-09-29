La nuova fuga dei cervelli: perché sempre più scienziati lasciano gli Stati Uniti per la Cina

Un numero crescente di ricercatori altamente qualificati ha scelto di abbandonare gli Stati Uniti per intraprendere incarichi accademici o industriali in Cina, in quella che molti osservatori definiscono una “fuga di cervelli inversa”. La tendenza riguarda fisici nucleari, ingegneri spaziali, biologi molecolari, matematici di fama e specialisti in intelligenza artificiale, molti dei quali con curriculum accademici e professionali maturati nei principali centri di ricerca statunitensi. Secondo un’analisi condotta dalla CNN, dal 2024 ad oggi almeno 85 scienziati, già attivi negli Stati Uniti, hanno accettato posizioni a tempo pieno presso istituzioni cinesi. Una parte considerevole di questi trasferimenti diverrà effettiva entro il 2025, delineando un fenomeno che sembra destinato ad ampliarsi. In un contesto in cui Washington riduce progressivamente i finanziamenti pubblici alla ricerca scientifica e intensifica i controlli sui talenti stranieri, Pechino si propone come alternativa credibile e sempre più attrattiva per chi opera nei settori strategici della scienza e della tecnologia.

Difficoltà sistemiche e pressioni politiche: il contesto statunitense

Negli ultimi anni, le scelte dell’amministrazione statunitense in materia di politiche scientifiche e immigrazione hanno generato un clima di crescente incertezza nel mondo della ricerca. I tagli proposti ai bilanci federali destinati allo sviluppo scientifico, l’aumento dei costi per l’ottenimento dei visti H1-B destinati a lavoratori specializzati, e la crescente pressione esercitata sugli istituti accademici per quanto riguarda la collaborazione con l’estero – in particolare con la Cina – hanno contribuito a un senso diffuso di precarietà. Nonostante il Congresso abbia respinto alcune delle proposte più drastiche, l’impatto delle misure già introdotte è stato significativo. In particolare, la reintroduzione invocata da alcuni legislatori della controversa China Initiative – programma interrotto nel 2022 a seguito delle accuse di profilazione etnica e discriminazione – ha suscitato timori tra i ricercatori cinesi o di origine cinese che lavorano negli Stati Uniti. Un’indagine del “National Institutes of Health” ha portato diversi studiosi a riconsiderare la propria permanenza sul territorio americano, alimentando una dinamica che vede sempre più studiosi attratti dalle opportunità offerte altrove.

Iniziative cinesi e strategie di attrazione dei talenti

Parallelamente al mutato scenario statunitense, la Cina ha rafforzato in modo sistematico le proprie strategie di reclutamento, investendo risorse ingenti nella costruzione di un sistema di ricerca competitivo su scala globale. Programmi come “Qiming”, destinati a integrare ricercatori di alto profilo nel settore tecnologico-industriale, e fondi statali per “giovani talenti eccezionali provenienti dall’estero”, rappresentano strumenti fondamentali di questa politica. Università come Tsinghua, Fudan, Sun Yat-sen e Westlake promuovono attivamente offerte che comprendono stipendi elevati, accesso prioritario ai finanziamenti, sussidi per l’alloggio, agevolazioni familiari e supporto alla ricerca. A ciò si aggiungono misure innovative come il recente visto “K”, pensato per facilitare l’ingresso di giovani scienziati stranieri. Le istituzioni cinesi, pur agendo con discrezione, sfruttano occasioni come conferenze internazionali e contatti accademici per rafforzare i legami con studiosi all’estero, capitalizzando sull’instabilità percepita all’interno del sistema statunitense. Come ha osservato il sociologo Yu Xie dell’Università di Princeton, tali cambiamenti vengono talvolta percepiti come un “dono” per la Cina, che può così attrarre competenze di altissimo livello senza sforzi coercitivi.

Le implicazioni geopolitiche e il futuro della cooperazione scientifica

La crescente migrazione di ricercatori dagli Stati Uniti alla Cina si colloca in un quadro geopolitico sempre più teso, in cui le relazioni tra Washington e Pechino si sono progressivamente deteriorate. Tuttavia, molti scienziati continuano a rivendicare la natura internazionale e collaborativa della ricerca scientifica, sottolineando come il sapere generato abbia valore universale, a prescindere dalla nazionalità di chi lo produce. Ciononostante, le attuali condizioni rendono difficile mantenere rapporti professionali sereni. Secondo uno studio del 2023 condotto dallo stesso Xie e dai suoi collaboratori, le partenze di ricercatori di origine cinese residenti negli Stati Uniti sono aumentate del 75% dopo l’avvio della “China Initiative”, e la maggior parte di questi ha scelto di tornare in Cina. Come nel caso di molti ricrcatori che hanno deciso di lasciare gli Stati Uniti, denunciando l’“autolesionismo” di una politica miope che rischia di compromettere irreparabilmente il primato scientifico americano. Se, come ha affermato Xi Jinping, “una nazione prospera quando prosperano la sua scienza e la sua tecnologia”, il rischio per gli Stati Uniti non è solo la perdita di talenti individuali, ma un indebolimento strutturale della propria capacità innovativa su scala globale.